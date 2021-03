Inter, non solo Wijnaldum. Torna di moda un vecchio pallino

L’Inter è alla ricerca di un centrocampista in vista della prossima stagione. Avanza nuovamente il nome di William Carvalho

In questa stagione l’Inter, almeno in Serie A, sta dimostrando di avare un centrocampo di altissimo profilo e di qualità. In estate la mediana nerazzurra è stata rinforzata con l’innesto di Arturo Vidal ma il cileno non sempre ha fornito prestazioni all’altezza. Antonio Conte, però, sembra aver trovato la quadra quando ha concesso spazio e dato fiducia a Christian Eriksen. Con il danese in campo i nerazzurri hanno dimostrato di avere maggiore equilibrio e un palleggio decisamente migliore. Insieme a Brozovic e Barella, i tre formano un reparto da top club ma l’Inter, per tornare ai vertici del calcio europeo, cerca nuovi innesti di spessore. Naturalmente il momento societario frena un po’ Beppe Marotta e Piero Ausilio ma questo non significa che la società si sia fermata sul mercato. I dirigenti stanno monitorando diverse alternative e tra i profili osservati torna di moda un vecchio pallino.

Calciomercato Inter, assalto a William Carvalho

La dirigenza nerazzurra si sta muovendo su più fronti. L’obiettivo numero uno per il centrocampo è l’olandese Georginio Wijnaldum. Il giocatore del Liverpool è in scadenza di contratto e sembra essere un promesso sposo già da molto tempo. Wijnaldum apporterebbe, oltre che centimetri e fisicità, anche molta esperienza. Però, secondo quanto riferito da calciomercato.com, l’Inter sta pensando nuovamente a William Carvalho. Non si tratta di un nome completamente nuovo poiché il portoghese era stato accostato ai colori nerazzurri quando sulla panchina c’era Luciano Spalletti. Come ribadito dal sito di calciomercato, all’epoca c’era un forte ballottaggio tra Mousa Dembélé del Tottenham e l’attuale giocatore del Betis Siviglia. Fonti spagnole riferiscono come l’Inter stia nuovamente pensando a William Carvalho per il futuro ma il Betis per la cessione chiede almeno 20 milioni di euro. Però, l’ingaggio non spaventa visto che percepisce 2,5 milioni di euro a stagione.