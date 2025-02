Calciomercato invernale: ieri sera stop in Italia | Ancora aperto il mercato in uscita

CALCIOMERCATO – Nella serata di ieri, con termine ultimo alle 23:59, si è chiuso ufficialmente il mercato invernale per Serie A, Serie B e Serie C. Tuttavia, non tutte le leghe calcistiche hanno fissato la stessa deadline. In Europa, Inghilterra e Spagna hanno chiuso alla stessa ora dell’Italia, la Francia ha anticipato alle 23 e la Germania già alle 20.

Calciomercato, ancora possibili colpi in uscita

È importante sottolineare che gli orari di chiusura si riferiscono alla registrazione dei contratti dei giocatori in entrata, mentre le cessioni restano possibili verso quei campionati in cui il mercato è ancora aperto.

A livello internazionale, il Portogallo e i Paesi Bassi chiudono nella giornata di oggi, seguiti da Turchia ed Emirati Arabi l’11, Australia il 12, Serbia il 14, Croazia e Svizzera il 17, fino ad arrivare all’Ucraina l’11 marzo. Nei campionati di Canada e Stati Uniti, invece, il mercato rimarrà aperto fino al 23 aprile. Le sessioni di mercato sono invece già terminate in Argentina, Qatar e Arabia Saudita.