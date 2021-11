Juventus e Milan su Julian Alvarez

Derby di mercato Juventus-Milan per il talento argentino del River Plate Julian Alvarez. Il talentuoso albiceleste piace molto alle italiane, su di lui anche altre big europee, un predestinato come viene considerato in patria. Il River sta provando a blindarlo: “Ora che il suo agente è rientrato dall’Inghilterra l’obiettivo è parlare per provare a raggiungere un buon accordo che porti alla permanenza con noi di Julian – ha detto Jorge Brito – È giovane, è cresciuto molto, il mondo parla di lui e c’è un Mondiale l’anno prossimo. Cerchiamo di cedere un giocatore quando ha raggiunto il suo massimo potenziale, in un momento che sia positivo per lui e per il club. Ma crediamo che per Alvarez questo momento non sia ancora arrivato“.

Juventus e Milan per Julian Alvarez provano a superare la concorrenza evitando un’asta che rischierebbe di tagliare fuori le due italiane. Un talento puro che tanto piace a rossoneri e bianconeri. Riusciranno a strapparlo al club argentino e portarlo in Serie A? Il derby è servito.