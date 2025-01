Calciomercato Juve, affondo decisivo per Hancko l Le ultime

La dirigenza tenta l'ultimo assalto per lo slovacco

Nonostante il Feyernoord – già da prima dell’inizio del mercato – aveva escluso una cessione del difensore nella sessione invernale, la Juve non molla il colpo. Infatti – come riportato da Sportmediaset – la dirigenza bianconera avrebbe formulato un ultima offerta per il giocatore.

Juve, la proposta per Hancko

Nel dettaglio, Giuntoli ha offerto 20 mln più bonus per il cartellino del difensore, una proposta difficilmente ignorabile dal club olandese che esprime anche una certa urgenza per i bianconeri di trovare un nuovo difensore, dopo il nulla di fatto con cui si è conclusa la trattativa per Araùjo.

Hancko, il profilo del giocatore

Nato a Prievidza nel ’97, Hancko è uno dei nastri nascenti del calcio slovacco, nonché uno dei pilastri del Feyernoord di Priske. Difensore fisico e duttile, in grado di difendere e contribuire alla fase offensiva, rivelandosi un giocatore a tutto campo, qualità che li ha permesso di farsi notare nel panorama calcistico europeo.

Queste dunque le qualità che hanno convito la Juve ha insistere per concludere l’operazione con il Feyernoord, non quindi che aspettare le prossime ore per comprendere quale sarà il futuro di Hancko.