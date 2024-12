Possibile trattativa tra i due club per il brasiliano. Infatti – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – il Napoli continua a seguire il calciatore al fine di avviare un trattativa già nella finestra invernale di mercato.

Danilo, futuro in Serie A?

Con molta probabilità l’avventura a Torino del classe ’91 finirà il prossimo giugno, mese in cui scadrà il contratto del giocatore, che la Juventus non sembra interessata a rinnovare.

Le ultime voci di mercato prevedevano un ritorno in patria per il difensore, ma con l’interesse del Napoli, non è da escludere un suo possibile acquisto da parte dei partenopei.

Juve, anche Raspadori nella trattativa?

Inoltre, bisogna considerare anche un eventuale coinvolgimento dell’attaccante nella trattativa. La Vecchia signora segue il classe 2000 già da diverso tempo, in questo senso uno scambio tra i due giocatori potrebbe essere la chiave per sbloccare l’operazione.

Per adesso però non ci sono nuove informazioni, non resta dunque che aspettare l’apertura del mercato per capire quale sarà il futuro di Danilo.