La Juve offre De Ligt al Chelsea, amore già finito?

La Juve avrebbe deciso di scaricare il colpo dello scorso mercato, quel De Ligt strappato con i denti alle big europee sarebbe ora un possibile esubero secondo la dirigenza bianconera. Come riporta il Sun, la Juve avrebbe offerto il difensore in estate al Chelsea, trattativa non decollata vista la volontà dei blues di assicurarsi Koundè.

De Ligt verso la cessione?

Una cessione non da escludere, più volte Mino Raiola ha ipotizzato il futuro del difensore olandese lontano da Torino, addio all’orizzonte? Un reparto, quello difensivo, che ha bisogno di nuovi innesti e di abbassare l’età media, difficile ipotizzare l’addio di De Ligt, ma nel calcio di oggi tutto è possibile.