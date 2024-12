Calciomercato Juve, Giuntoli segue Retegui l Le ultime

Come riportato da Caughoffside.com, i bianconeri starebbero muovendo i primi passi per l’acquisto di Mateo Retegui. Infatti, l’obbiettivo della Juventus sarebbe quello di acquistare il classe ’99 già a gennaio per rafforzare il fronte offensivo.

Retegui, le cifre dell’operazione e la concorrenza

Un eventuale trattativa partirebbe da 55 mln, una cifra onerosa per le casse della Juventus ma necessaria per convincere l’Atalanta a cedere uno dei suoi giocatori più promettenti. Occhio però alla concorrenza, il calciatore sarebbe seguito anche da Aston Villa e Arsenal, che potrebbero rilanciare l’offerta.

Per adesso però l’operazione rimane nel campo delle ipotesi, non resta dunque che attendere l’imminente apertura del mercato per capire quale sarà il futuro di Retegui.