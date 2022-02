Calciomercato Juve: in estate può partire

Il futuro di Kaio Jorge

Kaio Jorge sembra essere in stallo. Nonostante il giocatore abbia rifiutato varie offerte durante il mercato invernale per rimanere in bianconero e si sia impegnato per entrare nelle grazie di mister Allegri, il classe 2002 non riesce – come nella prima parte del campionato – a trovare minutaggio in campo.

Kaio Jorge e la Juve sembrano essere d’accordo sulla separazione a fine campionato.

L’ideale potrebbe essere un prestito per il giovane, che nel mercato invernale era stato cercato da varie squadre tra cui il Cagliari e Salernitana.

A cercare il brasiliano nell’ultima sessione di mercato non sono mancati anche i club esteri come Basilea (che ha provato ad ottenere il giocatore fino a pochi giorni fa) e Granada.