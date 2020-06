Juve, obiettivo Zaniolo

La Juve vuole solo lui, Zaniolo. Il jolly della Roma, ex Inter, nel mirino dei bianconeri. Paratici in pressing per convincere il club giallorosso a cedere il gioiello romanista, sul piatto soldi ed il cartellino di Federico Bernardeschi, giocatore duttile che potrebbe far bene in giallorosso. La Roma per ora fa muro, la volontà è quella di trattenere il talentuoso centrocampista. Ma di fronte ad una super offerta non sarà facile per il club di Pallotta dire di no. La trattativa potrebbe decollare a sorpresa.