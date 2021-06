Calciomercato Juventus

La Juventus inizia a scaldare i motori in vista della nuova sessione di calciomercato che tra 10 giorni prenderà il via. Max Allegri è pronto a ripartire alla grande e mettere a segno una stagione trionfante, livello Vecchia Signora. Uno degli ultimi nomi accostati al mercato juventino ha scaldato anche gli animi di tutti i tifosi: Marco Verratti. L’ex Pescara, in forza al Paris Saint-Germain, attualmente impegnato con la Nazionale di Mancini, potrebbe tornare in Italia, in Serie A.

Calciomercato Juventus, Verratti il primo vero affare estivo

Rientro coi fiocchi ieri per Marco Verratti con la maglia dell’Italia. Il centrocampista della società parigina è stato fuori dai titolari nelle prime due gare degli Europei a causa di un infortunio. Finalmente è tornato disponibile dopo l’infortunio, e si è anche segnalato come uno dei migliori in campo nella sfida vinta dagli Azzurri di Mancini contro il Galles. Infatti, l’ex Pescara, ha anche servito l’assist per la rete decisiva di Pessina.

Verratti non è seguito soltanto dai bianconeri, sulle sue tracce c’è anche il Barcellona, di sicuro non è una buona notizia per la Juventus che, a quanto pare, è pronta a mettere sul piatto dei francesi i 40 milioni per portarlo a Torino.