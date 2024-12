Calciomercato Juventus, a febbraio l’incontro con Vlahovic per il rinnovo | Le ultime

Potrebbe essere febbraio la giusta data per il rinnovo di Dusan Vlahovic in bianconero anche se il giocatore è tranquillo e non ha fretta. Questo quanto detto da Giovanni Guardalà di Sky e sintetizzato da Tuttojuve.com.

Calciomercato Juventus, Vlahovic verso il prolungamento

“Per quello che riguarda il contratto, da quanto risulta dovrebbero vedersi a febbraio per iniziare a capire se ci sono tutte le condizioni per poter prolungare il contratto di Vlahovićm per capire se è lui il centravanti ideale per Thiago Motta anche per il futuro o se ci sono altre prerogative sia da parte della Juventus che da parte del giocatore. Al momento sappiamo che è previsto per Febbraio l’incontro per capire le posizioni delle due parti”.