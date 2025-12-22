Calciomercato Juventus, addio a Perin: piace Mandas, in uscita dalla Lazio

Il calciomercato Juventus si prospetta interessante già per la finestra di gennaio. La società della Vecchia Signora sembra seriamente interessata a Christos Mandas. Il giovane greco, classe 2001, è attualmente in forza alla Lazio ma cerca maggiore spazio essendo chiuso da Provedel.

Calciomercato Juventus, futuro della porta a Mandas

Maurizio Sarri al suo ritorno a Formello ha affittato i pali a Provedel, lasciando pochissimo spazio a Mandas. Il portiere si è detto pronto ad andare via, ma il club capitolino, pur volendo fare cassa con una richiesta superiore ai 15 milioni di euro (più bonus), attende garanzie sulle proprie manovre in entrata prima di dare il via libera definitivo.

Il possibile passaggio di Mandas alla Juve è legato anche alla volontà di Mattia Perin di tornare al Genoa. L’estremo difensore bianconero non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare al Grifone. Il desiderio del portiere potrebbe concretizzarsi a breve, già a gennaio, lasciando così spazio all’arrivo di Mandas. Inoltre la Lazio dovrà anche trovare un sostituto di Mandas, l’idea iniziale era uno scambio con il Genoa con l’arrivo di Leali in capitale. Ma adesso che Mandas potrebbe andare alla Juve, tutto cambia.