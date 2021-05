Calciomercato Juventus

Il futuro di Cristiano Ronaldo non sarà alla Juventus, questo sembra un argomento alquanto chiaro. Intanto, considerando la situazione, diversi club hanno pensato di portare via CR7 da Torino con una proposta. Non tutti possono permettersi il gioiello portoghese, ma due squadre sono già in lista.

Calciomercato Juventus, addio a Ronaldo

Ben due club, tra i più prestigiosi d’Europa, hanno intenzione di agganciare l’asso portoghese. L’ex Real Madrid potrebbe finire al Manchester United o al Paris Saint-Germain. I due club interessati sono questi. A riportare la news è il giornale spagnolo “Marca“. Secondo il quotidiano spagnolo il futuro dell’attaccante sarebbe ancora totalmente incerto, vicino alla scadenza di contratto con la Juventus tra poco più di un anno, se CR7 e i bianconeri dovessero dirsi addio già la prossima estate, al momento le opzioni più accreditate sarebbero così il ritorno in Premier League e il possibile approdo in Ligue 1. Più quotati i francesi che si sono proposti più volte all’ex Real Madrid.