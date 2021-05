Il presidente della Juventus fa i complimenti a Steven Zhang per il titolo vinto dalla sua squadra. Arrivano poi anche gli auguri di Paratici da Udine. Ecco le parole dei dirigenti bianconeri per lo scudetto vinto dai nerazzurri.

Scudetto Inter

L’Inter vince il suo 19esimo scudetto ed esplode la festa. Non solo i nerazzurri, arrivano anche gli auguri ed i complimenti dagli avversari, i primi quelli del presidente bianconero Andrea Agnelli.

Scudetto Inter, i complimenti di Agnelli

Andrea Agnelli fa i suoi complimenti al patron nerazzurro. Il numero uno bianconero si affida al social network di Twitter per scrivere a Steven Zhang: “Ben fatto Steven! Sono felice per te e orgoglioso di essere stato un fiero avversario sul campo e amico fuori dal campo. Torneremo…”.

Ad Agnelli segue anche Fabio Paratici, il quale da Udine, in attesa del match Udinese-Juventus, si complimenta con i nerazzurri:“Grandissimi complimenti all’Inter, grandissimi complimenti ad Antonio. Sappiamo che dietro ogni successo ci sono passione, amore per quello che si fa, sacrificio, quindi grandi complimenti a loro. Noi sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere, quanta fatica abbiamo fatto per stare 3282 giorni come primi della classe, per tutto questo lungo periodo, ed è un’impresa storica quella che abbiamo compiuto noi. Credo unica nel calcio italiano e unica nello sport mondiale. Quindi grandissimi complimenti all’Inter, alla società, è uno scudetto meritato e adesso pensiamo a noi”.