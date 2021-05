Scudetto Inter

L’Inter vince il suo 19esimo scudetto ed esplode la festa a Milano. Grazie al pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo i nerazzurri hanno la certezza matematica della vittoria. Adesso è veramente dell’Inter. Il presidente della società milanese, Steven ZhanG, arrivato in Italia qualche giorno fa, è emozionato per il gran successo.

Scudetto Inter, il post di Zhang

Un semplice “Grazie a tutti”. Poche parole quelle del patron nerazzurro, ma piene di gioia e di soddisfazione. A Milano arriva la conquista del 19° scudetto e il numero uno nerazzurro, per celebrare il titolo ha pubblicato il messaggio sul suo profilo Instagram. Lo stesso Steven Zhang, l’ad Alessandro Antonello e il ds Piero Ausilio, si sono affacciati dal tetto della sede di Viale Liberazione a Milano per festeggiare con le sciarpe. Arrivato in sede, sventolando una maglia nerazzurra dal finestrino della macchina, anche l’ad Beppe Marotta. Grande festa per i Campioni d’Italia.