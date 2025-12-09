Calciomercato Lazio, Raspadori in cima alla lista richieste di Sarri

Sputano due nuovi nomi nell’agenda di mercato della Lazio. Come riporta Il Messaggero, Sarri vorrebbe rinforzi per attacco e centrocampo. Per il fronte offensivo, Lotito ha stretto un accordo con Insigne, ma non basta. Il tecnico avrebbe chiesto una vera e propria punta insieme ad una mezzala.

Calciomercato Lazio, in arrivo Raspadori e Luis Alberto?

Per il centrocampo potrebbe arrivare una vecchia conoscenza. Luis Alberto potrebbe lasciare l’Al-Duhail e tornare a Formello alla corte di Sarri. Stesso discorso per Raspadori. L’ex Napoli non sembra entusiasta della sua esperienza all’Atletico Madrid. Simeone concede poco spazio all’attaccante, motivo per cui non è scontato un suo ritorno in Italia per assicurarsi la convocazione in nazionale. In questo caso la Lazio potrebbe essere il giusto club per il riscatto di Raspadori, ma c’e un problema. Con l’eventuale prolungamento del blocco di mercato, i biancocelesti potrebbero acquistare il calciatore solo cedendone altri. Dunque la dirigenza potrebbe sacrificare uno tra Castellanos, Isaksen o Cancellieri per arrivare a Raspadori. Per adesso però non si può parlare di una trattativa, bisognerà attendere le prossime sesttimane per capire se la Lazio potrà muoversi liberamente nel mercato invernale.