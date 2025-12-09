Il Calciomercato Lazio entra sempre di più nel vivo. Negli ultimi giorni torna di moda il nome di Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa in scadenza a giugno.

Calciomercato Lazio, Aaron Martin nel mirino

Nel mirino della Lazio è finito uno dei profili monitorati con maggiore attenzione dalla dirigenza biancoceleste da tempo. Il giocatore del Grifone, classe 1997, non ha trovato lo spazio che desiderava, adesso che è arrivato il cambio di allenatore, spera di ritagliarsi nuovamente spazio.

La Lazio spera nella possibilità di trovare un accordo anticipato già a gennaio con i liguri potrebbe convincerlo a lasciare il Ferraris qualora le prospettive tecniche non dovessero migliorare. Il giocatore del Genoa, risponde perfettamente alle caratteristiche richieste da Maurizio Sarri, che aveva chiesto alla società di Formello di portare il giocatore del Grifone in capitale già la scorsa estate.

Martin, reduce da una stagione di alto livello con la formazione rossoblù, aveva attirato l’attenzione di diversi club, ma alla fine era rimasto in Liguria con l’obiettivo di confermarsi titolare. Non avendo avuto riscontri positivi con l’ex allenatore, adesso tutto dipende da De Rossi. L’eventualità di restare ai margini del progetto non è certa, ma neanche sicura. Intanto a Formello si preparano alla proposta per Martin già per gennaio.