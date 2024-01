Calciomercato Juventus, Allegri ha il nuovo difensore: bruciata definitivamente l’Inter

Ci siamo per Djalò alla Juve. Allegri ha finalmente un difensore di livello per allungare un reparto che ha dato qualche problema sotto il punta di vista degli infortuni. In estate Alex Sandro andrà via perché il contratto non gli verrà rinnovato quindi i bianconeri hanno deciso di anticipare tutti per far ambientare il difensore portoghese nei prossimi mesi e chissà magari aiutare nella lotta scudetto.

I dettagli dell’operazione

Come riportato da Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, Tiago Djalò firmerà un contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2028. L’offerta proposta dai bianconeri due giorni fa di 3,5 milioni di euro compresi i bonus è stata accettata dal Lille mentre Madama sta discutendo con l’entourage del giocatore gli ultimi dettagli contrattuali. Dopo la vicenda Bremer di un anno e mezzo fa, la Juve ha rifatto lo sgarbo all’Inter assicurandosi il giocatore sei mesi prima rispetto alla scadenza del contratto con il club francese.