Juventus, il punto sugli infortunati: Rabiot salta il Frosinone, Chiesa migliora

Dopo la vittoria ottenuta ieri sera a Salerno, la Juventus è tornata oggi ad allenarsi alla Continassa per un allenamento di scarico. Secondo quanto riporta TMW, ci sarebbero diversi aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori.

Si ferma Rabiot

Per Rabiot sovraccarico al flessore della coscia destra e per questo motivo non ci sarà per la sfida di giovedì valevole per i quarti di finale della Coppa Italia contro il Frosinone. Il ginocchio di Chiesa invece si è sgonfiato, il giocatore ha svolto ancora oggi lavoro personalizzato e sarà da valutare per giovedì. Cambiaso sta smaltendo l’influenza, mentre Moise Kean e Mattia De Sciglio proseguono nei propri percorsi personalizzati di rientro dagli infortuni. Nessun problema poi per Alex Sandro che è completamente recuperato per la sfida col Frosinone.