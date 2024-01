Ecco come cambia la Juventus con Tiago Djaló

La Juventus sta cercando di accaparrarsi Tiago Djaló del Lille. Questa manovra, che il club bianconero intende concludere nelle prossime ore, anticipa di fatto l’idea della prossima estate di pagare una cifra abbastanza contenuta per il cartellino, approfittando del fatto che il suo contratto scade il prossimo giugno.

Il piano della Juventus per Djaló

Quando il centrocampista Filippo Ranocchia, attualmente in prestito all’Empoli, deciderà di partire, i movimenti di Tiago Djaló si sbloccheranno immediatamente. Salvo colpi di scena, il futuro del giocatore è stato fin dall’inizio al Palermo e il club rosanero farà presto un’offerta di 3,5 milioni di euro, forse di più. Una volta ufficializzato il trasferimento, la Juventus avrà i fondi per acquistare il difensore del Lille. I due dirigenti bianconeri sono pronti a offrire un totale di 3 milioni di euro più bonus per portare subito Djaló a Torino e permettergli di ambientarsi senza preoccupazioni in vista della prossima stagione.