Calciomercato Juventus, Tiago Djalò con i soldi di Dragusin e Ranocchia

La Juventus non si ferma più. Dopo l’ottima classifica fino ad ora, i bianconeri ora devono comprare per confermarsi sul campo e per regalare ad Allegri uno dei primi 4 posti per la Champions, anche se prima bisogna vendere.

Calciomercato Juventus, si accelera per Tiago Djalò

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” i bianconeri sembrerebbero aver sorpassato l’Inter nella corsa a Tiago Djaló, con il calciatore che arriverebbe con percentuale sulla futura rivendita di Dragusin e la cessione di Ranocchia, ad un passo dall’Empoli.