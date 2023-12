A gennaio si aprirà la finestra invernale di calciomercato, e per la Juventus questa sarà una finestra di mercato in cui bisognerà intervenire visto le situazioni extra campo che hanno fermato alcuni giocatori. Giuntoli ha gli occhi puntati soprattutto per un rinforzo a centrocampo, visto la necessità di andare a trovare un profilo giusto per far contento Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, la situazione in entrata e in uscita

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il profilo deve piacere al tecnico e dovrà avere la capacità di inserirsi subito in un gruppo ben consolidato. Che sia l’occasione in prestito dal Manchester City Phillips (le cui caratteristiche a oggi non convincono Allegri) o un investimento più sul futuro come Samardzic (ritenuto un profilo più adatto). Sul mercato in uscita invece, Huijsen è pronto a salutare, mentre l’eventuale cessione di Caviglia è legata a un acquisto.