Calciomercato Juventus, Allegri non punta sul centrocampista | Pronto un prestito

La Juventus deve fare delle scelte per la prossima stagione soprattutto in alcuni reparti: il centrocampo è indubbiamente un settore molto pieno nella rosa bianconera, e le incognite per Giuntoli sono numerose a partire dagli acciaccati e dai giovani. Fabio Miretti, ad esempio, è uno di quei giocatori che potrebbero lasciare.

Calciomercato Juventus, Miretti verso il prestito: Salernitana alla finestra

Come riporta calciomercato.com, la Juventus starebbe pensando di cedere Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, nonostante il fresco rinnovo di contratto: la Salernitana sarebbe forte sul giocatore, e potrebbe ottenerne il cartellino in prestito, dal momento che Miretti, in una stagione probabilmente senza coppe europee, non avrebbe molto spazio a Torino.