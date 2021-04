Calciomercato Juventus

La Juventus avrebbe nel mirino il ritorno di Moise Kean a Torino. Il giocatore, di proprietà dell’Everton, ma in prestito al Paris Saint Germain, sembra non voler lasciare Parigi e, allo stesso tempo, il club vorrebbe riscattarlo. La dirigenza bianconera, in vista degli ultimi cambiamenti sulla situazione di Kean, ha diretto l’attenzione su un altro talento del 2000: Frederiksen.

Calciomercato Juventus, il ritorno a casa di Frederiksen

Frederiksen rientra in quella classe di giocatori sulla quale la Juventus cerca di puntare negli ultimi anni: giovai e talentuosi. Nikolai Baden Frederiksen, attaccante classe 2000, sotto contratto fino al 2023 con la Juve, è andato in prestito alla società austriaca del WSG. Le qualità del giovane giocatore non sono passate inosservate, tant’è che è balzato in alto nella speciale classifica marcatori Under 21, divenendo tra i nomi più altisonanti d’Europa. Frederiksen gioca, in prestito con la maglia del WSG Swarovski Tirol, la Juventus ha intenzione di riportarlo a Torino e puntare sul suo talento. Fredriksen è un centravanti moderno, con piede mancino che ama svariare sul fronte offensivo. Con l’esperienza e i livelli appena raggiunti, è il momento di aiutare la propria squadra.