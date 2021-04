Calciomercato Lazio

La Lazio inizia a guardarsi intorno sul mercato. L’ultima idea della dirigenza biancoceleste è quella di rinforzare bene la difesa. L’obiettivo si posa sullo bosniaco Sead Kolasinac. L’esterno dello Schalke 04, arrivato in Germania in prestito dall’Arsena, ha giocato spesso in nazionale con Lulic.

Calciomercato Lazio, Kolasinac nel mirino

Il difensore, anni 27, è di proprietà dell’Arsenal, è attualmente in prestito allo Schalke, club che lo ha formato calcisticamente dai 18 ai 24 anni. E’ tornato in Bundesliga per aiutare il club a ottenere una salvezza che ormai appare però insperata. A fine stagione dovrà tornare in Inghilterra, anche se il suo contratto scade nel 2022, ma la Lazio potrebbe cambiare il suo futuro.

In realtà lo Schalke vorrebbe confermarlo anche in seconda divisione e si sta addirittura cercando conferme dagli sponsor, in modo che si possa pagare lo stipendio del calciatore che è di circa 4,5 milioni lordi a stagione. Kolasinac è perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi, così come ideale come esterno sinistro a tutta fascia. Spesso è stato utilizzato come terzino in una difesa a 4 o come braccetto in un reparto a 3. Grazie alla sua duttilità, oltre che la sua esperienza hanno spinto la Lazio a portarlo in Capitale.