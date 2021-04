Milan, post-Donnarumma: il Diavolo ha scelto un francese

Il futuro di Donnarumma sembra essere lontano dal Milan. Maldini e Massara pensano a Mike Maignan come erede

Il rischio di perdere Gigio Donnarumma a parametro zero si sta facendo sempre più concreto. Le parti, al momento, sono distanti con la richiesta del classe 1999 che appare elevata per il club rossonero. Maldini e Massara spingeranno per non perderlo ma in caso contrario si dovrà trovare una soluzione alternativa.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il piano B si chiama Mike Maignan. Si tratta del classe 1995 del Lille cresciuto nelle giovanili del PSG. I francesi per la cessione chiedono 17-18 milioni di euro; cifra non altissima considerando anche l’età anagrafica del calciatore.