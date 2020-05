Calciomercato Juventus, altri due giocatori spuntano nel mirino: Boga e Ansu Fati

La società bianconera punterebbe su Ansu Fati per la trattativa Pjanic e su Boga come rinforzo per l’attacco.

Vista la continua indecisione del centrocampista Arthur sul suo futuro, il quale vorrebbe rimanere ai balugrana; la trattativa che dovrebbe portare il numero 5 bianconero a Barcellona si fa sempre più lontana, ed è per questo che la dirigenza bianconera potrebbe virare il suo interesse su un altro giocatore: Ansu Fati.

Ansu Fati

La Juventus è molto interessata al giocatore che ha tutte le carte in regola per diventare un fuoriclasse, vista soprattutto la sua giovane età. Anche questa manovra però si prevede al quanto difficile, il Barça infatti starebbe già lavorando ad un prolungamento e perfezionando l’ingaggio del contratto in scadenza nel 2022, con in più l’opzione biennale.

Jeremie Boga

L’altro giocatore è Jeremie Boga, anche lui destinato ad infiammare la prossima sessione di calciomercato, già sotto tiro dalle due società italiane tra queste il Napoli e per l’appunto la Juve. Dal 1° luglio il giovane talento francese sarà interamente del Sassuolo, il quale ha versato alle casse del Chelsea la cifra richiesta per annullare il diritto di recompra; una situazione che permetterebbe ai neroverdi di valutare in autonomia tutte le offerte che arriveranno per Boga.

Il club torinese dopo il colpo Kulusevski potrebbe così puntare un altro giovane attaccante di grande prospettiva, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il Sassuolo.