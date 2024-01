Calciomercato Juventus, assalto a Felipe Anderson | L’offerta

La Juve vuole Felipe Anderson, il futuro del calciatore biancoceleste è in bilico. La vecchia signora punta a strapparlo alla Lazio, come conferma sportmediaset, pronta l’offerta da 4 milioni di euro per portarlo subito alla corte di Massimiliano Allegri.

Felipe Anderson obiettivo della Juve

Portarlo subito in bianconero o strapparlo alla società capitolina in estate a parametro zero, ciò che sembra certa è l’intenzione della Juve di regalarsi Felipe Anderson. Il direttore sportivo Fabiani ha sottolineato come non vi sia alcuna intenzione di privarsi ora del giocatore in questa sessione di mercato, ma il futuro del calciatore resta in dubbio.