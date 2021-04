Calciomercato Juventus

Sergio Aguero lascerà il Manchester City ed è guerra tra le varie società europee per aggiudicarsi uno degli attaccanti più forti sul mercato. La Juventus ha mostrato interesse per il Kun più volte, ma l’argentino è molto corteggiato dal Barcellona. La sfida tra le due società si fa sempre più intensa e l’ultima mossa verso il giocatore dei Citizens l’ha fatta la società italiana.

Calciomercato Juventus, l’ultima mossa per Aguero

Il Barcellona, per non avere problemi con le rivali, ha ben pensato di accelerare per Sergio Aguero. Negli ultimi giorni, secondo quanto riportato dalla testata argentina Tyc Sports, si sarebbero intensificati i contatti tra gli agenti dell’attaccante argentino e la dirigenza blaugrana per il trasferimento in Catalogna del giocatore.

Koeman ha intenzione di rinforzare la fase offensiva con il Kun, e la società spagnola ha già messo a punto l’offerta giusta. Il Barça avrebbe messo sul piatto un’offerta biennale per Aguero e adesso la scelta spetterebbe soltanto al giocatore. Se l’argentino vorrà sposare il progetto dei blaugrana, a fine stagione si libererà a parametro zero e potrà volare in Spagna. La concorrenza più spietata al Barcellona è quella della Juventus.

I bianconeri hanno fatto del Kun un argomento di priorità, i contatti tra le due parti ci sono già state, bisogna capire se la Juventus è disposta a pagare uno stipendio così alto al giocatore. Al momento l’attaccante percepisce 12 milioni a stagione dal City, il Barça gliene avrebbe offerti 8, la Juve potrebbe cercare di strappare via il giocatore al Barcellona puntando su un’offerta migliore.