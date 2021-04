Roma, arriva l’Atalanta

La Roma ospiterà la formazione di Gian Piero Gasperini domani, per il 32esimo turno di Serie A. Non sarà semplice gestire una squadra in grande forma che ha messo le migliori squadre in difficoltà. La Roma ha bisogno di punti, così come l’Atalanta. Un big match che regalerà tante emozioni. Il tecnico Fonseca presenta la gara in conferenza stampa.

Roma, Fonseca: “La squadra è motivata”

Paulo Fonseca esordisce così in conferenza stampa: “Il nostro campionato non è finito”. Fonseca ci tiene a ribadire che la Roma, in attesa della semifinale di Europa League, pensa anche alla Serie A: “La squadra è motivata, per noi il campionato non è chiuso e non sto pensando alla partita contro il Manchester, prima ci sono Atalanta e Cagliari. Con il Torino non abbiamo giocato bene, ma non abbiamo perso l’identità. Dobbiamo giocare per vincere. Fino a marzo la squadra è stata sempre dentro i primi quattro posti, poi tra doppio impegno e infortuni non sono venuti i risultati. Ma vogliamo tornare a essere forti in Serie A. Non è tempo di fare bilanci, li faremo a fine stagione, certo che finora penso che potevamo fare di più. E sono ottimista perché penso che tra poco torneranno gli infortunati”.

Roma, Fonseca sulla Superlega

Il tecnico portoghese sulla SuperLega dichiara: “Come quasi tutti gli allenatori io sono totalmente contro questo progetto. Ma sono molto orgoglioso di far parte del mondo del calcio perché ha dimostrato una cosa: chi comanda nel calcio non sono i soldi, ma i tifosi, i giocatori e gli allenatori. Io sono molto orgoglioso di tutto questo e sono ovviamente orgoglioso della posizione della Roma. Non sono preoccupato che qualcuno ci riprovi. Questo è stato un anno molto difficile, anche con il Covid, ma il calcio ha dimostrato che si può sopravvivere. Non è la condizione ideale senza tifosi, ma il calcio è sopravvissuto bene”.