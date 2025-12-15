Wesley lancia la Roma, 1 a 0 al Como

La Roma batte il Como 1 a 0
Roma col minimo sforzo, all’Olimpico i giallorossi superano il Como di Fabregas 1 a 0 grazie al gol messo a segno da Wesley.
IL TABELLINO
Roma-Como 1-0
Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6,5, Ndicka 6,5, Hermoso 6,5; Wesley 7,5, Koné 6,5, Cristante 6,5, Rensch 6,5; Soulé 7 (37′ st Bailey 6), Pellegrini 6 (28′ st El Shaarawy 6); Ferguson 6,5.
Allenatore: Gasperini 7
Como (4‑2‑3‑1): Butez 6; Smolcic 5,5 (34′ st Van der Brempt 6), Ramon 6, Kempf 6, Valle 5,5; Caqueret 5 (20′ st Posch 6,5), Da Cunha 5,5; Addai 5,5 (20′ st Rodriguez 6), Baturina 5 (34′ st Kuhn 5,5), Diao 5 (37′ Douvikas 5,5); Nico Paz 5.
Allenatore: Fabregas 5
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 15′ st Wesley (R)
Ammoniti: Addai (C), Mancini (R), Paz (C), El Shaarawy (R), Wesley (R), Ramon (C)
Espulsi: