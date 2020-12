Juventus, assalto ad un giocatore del Milan: giorni decisivi

I bianconeri vogliono continuar a far leva sul mancato rinnovo di Hakan Calhanoglu. Paratici è in agguato

Saranno giorni e settimane decisive per il futuro di Hakan Calhanoglu. Il calciatore turco del Milan non ha ancora rinnovato il contratto e a gennaio potrebbe essere libero di accordarsi con un nuovo club. C’è ancora molta distanza tra le parti: l’agente Stipic chiede un ingaggio da top-player (€7M), cifra però considerata troppo alta da Massara e Maldini che non sono disposti ad andare oltre i €4M più eventuali bonus. Secondo quanto riferito da TuttoSport difficilmente si arriverà a trovare un punto d’incontro e per questo motivo il CFO della Juventus è pronto a sfruttare la situazione. Per il quotidiano torinese a metà dicembre ci sarà il summit decisivo tra il Milan e l’entourage del turco, in caso di mancato accordo i bianconeri tenteranno l’assalto.