Calciomercato Juventus, pronto un tesoretto di 15 milioni per gennaio

Le cessioni serviranno per finanziare il mercato di gennaio.

Gennaio sarà sicuramente un mese fondamentale per la Juventus di Allegri, che vuole rialzare la testa dopo un inizio non dei migliori. Il tecnico bianconero ha chiesto due rinforzi per la prossima sessione di gennaio, uno a centrocampo e un terzino basso (aspettando il sogno Vlahovic) che serviranno per completare la rosa.

Il ds Cherubini, promosso dopo la partenza di Fabio Paratici, passato al Tottenham insieme a Conte, sta lavorando duramente già da ora per allestire una squadra competitiva già dal girone di ritorno anche se occorrerà precedentemente cedere.

Juventus, su Rabiot piomba il Newcastle

Le prime cessioni potrebbero arrivare grazie a Ramsey e Rabiot che poco piacciono ad Allegri ma che tanto pesano a bilancio nelle casse bianconere. Mentre per il giocatore gallese è difficile una cessione a gennaio, visto che guadagna 10 milioni netti l’anno e quindi potrebbe anticipatamente rescindere il proprio contratto, l’altro giocatore francese ha sicuramente più mercato.

Il centrocampista ex Psg ha una valutazione di 15 milioni di euro che non spaventerebbe le casse del nuovo proprietario del Newcastle, che vorrebbe far spesa in Italia e oltre al giocatore juventino avrebbe puntato anche il portiere della Lazio, Strakosha. Vedremo se il giocatore francese accetterà visto che da sempre sogna un top club come il Real Madrid di Carlo Ancelotti.