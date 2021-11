Calciomercato Juventus, Rudiger sempre più lontano dal Chelsea: la situazione

Il rinnovo con il Chelsea si allontana sempre di più

Si allontana sempre di più il rinnovo di contratto con il Chelsea per Antonio Rudiger. Secondo quanto riporta Sky Sport UK, la trattativa tra il club inglese e il difensore tedesco sarebbe stagnante da qualche tempo. Per Rudiger, così, dopo 5 stagioni passate oltremanica (e condite dalle vittorie di Champions League, Europa League, Supercoppa europea e FA cup), potrebbe essere tempo di cambiare aria e magari tornare proprio in Italia dove era già stato con la Roma

Non è un mistero che la Juve sia fortemente interessata a Rudiger, difensore esperto, affidabile e che soprattutto conosce già l’ambiente della serie A. Sul centrale tedesco, però, sono vigili altri grandi club europei come PSG, Real Madrid e Bayern Monaco che vorrebbero approfittare dell’occasione a parametro zero.