Calciomercato Juventus, si lavora alla rescissione del centrocampista

L’avventura per il giocatore gallese potrebbe essere ai titoli di coda.

Continua la rivoluzione in casa Juventus. Dopo la cessione di Ronaldo avvenuta quest’estate e che ha portato il ritorno di Moise Kean in maglia bianconera, il mercato di gennaio sarà particolarmente caldo per la Juventus di Allegri.

L’allenatore ha chiesto acquisti mirati che possano aiutare la rosa bianconera visto che in rosa mancano un regista davanti alla difesa e una punta che possa fare meglio dell’attuale Morata, giocatore tornato alla Juventus in prestito biennale dall’Atletico Madrid. Questi sono i due ruoli richiesti dall’allenatore della Juventus, ma prima per esigenze di bilancio bisognerà come sempre cedere.

Juventus, Ramsey ha chiesto una cospicua buonuscita

I primi giocatori che usciranno in casa bianconera saranno probabilmente Ramsey e Rabiot che hanno terminato un ciclo e sono sempre di più messi da parte dall’allenatore toscano, su tutti il giocatore gallese.

Nell’ultimo mese e mezzo, tra campionato e Champions League, l’ex giocatore dell’Arsenal ha giocato solo 6 minuti, nel finale della sfida di San Pietroburgo contro lo Zenit con una volta solo dall’inizio, troppo poco per un giocatore delle sue caratteristiche e che guadagna 10 milioni netti all’anno fino al 2023, troppo per un giocatore che Allegri schiera con il contagocce e con uno stipendio simile a quello di Dybala. Visto l’ingaggio proibitivo per molte squadre è sempre più probabile che la Juventus rescinda il contratto del giocatore, che però chiede una sostanziosa buonuscita.