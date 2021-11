Calciomercato Juventus, concorrenza inglese per Van de Beek

La Juventus rimane in prima fila per il talento olandese

L’olandese è in uscita dal Manchester United

Donny Van de Beek è sempre più scontento al Manchester United. Il talento classe ’97, arrivato dall’Ajax due stagioni or sono, non è mai riuscito a entrare nelle grazie di Solskjaer e il contatore di questa stagione fa registrare soli 154 minuti giocati: un impiego lontano anni luce a quello che l’olandese sognava al momento dello sbarco in Inghilterra. Come è normale quindi, Van de Beek vuole fortemente andarsene dal Manchester e possibilmente già nel mese di gennaio.

In Italia, è forte l’interesse della Juventus che avrebbe estremo bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche. I bianconeri devono però guardarsi dalla concorrenza che può venire oltremanica. Secondo quanto riporta l’inglese Sportmail, sarebbero interessati a Van de Beek anche Everton, Wolverempton e Newcastle che, dopo l’immissione di capitali in seguito al passaggio di proprietà, cerca un grande colpo.