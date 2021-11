Calciomercato Juventus, Cherubini studia il piano per Pogba

Il francese è in scadenza di contratto con il Manchester United

Il sogno di mercato più grande dei tifosi juventini è senza dubbio quello di riabbracciare Paul Pogba. E Cherubini sta lavorando perché questo non rimanga semplicemente un sogno proibito. Dalla parte dei bianconeri ci sono gli ottimi rapporti con l’agente del giocatore, Mino Raiola, e anche la volontà dello stesso Pogba a cui non dispiacerebbe un ritorno a Torino, laddove ha passato molti bei momenti vincendo la maggior parte dei trofei che ha nel suo palmares.

Il francese è in scadenza di contratto nel 2022 e fa quindi gola a molte squadre in Europa che sperano di accaparrarsi le sue prestazioni a costo zero: tra queste ci sono, oltre alla Juventus, anche Barcellona, Real Madrid e PSG, secondo il Sun. La Vecchia Signora è in prima fila e la trattativa potrebbe diventare percorribile in caso di qualche cessione, magari già a gennaio: Aaron Ramsey in questo senso è il primo indiziato per andarsene e liberare spazio.