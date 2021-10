Calciomercato, intreccio Juve-Manchester United. C’è lo zampino di Conte

Sul taccuino degli inglesi il top player bianconero, non è escluso un clamoroso scambio

Calciomercato, nel mirino del Manchester il top player bianconero

La Juve sogna Pogba, il ritorno del francese in bianconero è il sogno (non troppo segreto) di Allegri e la dirigenza juventina. Da tempo si parla del possibile ritorno a Torino, meta gradita dal calciatore. Nelle ultime ore radiomercato parla di un top player bianconero che potrebbe fare il percorso inverso. Nel mirino dei Red Devils, su indicazione di Antonio Conte, ci sarebbe Federico Chiesa.

L’esterno ha regalato grandi giocate all’Europeo con la maglia dell’Italia, con Allegri i rapporti non sembrano idilliaci, ecco la clamorosa idea. Pogba a Torino, Chiesa a Manchester. Molto come detto dipende da Conte, qualora dovesse essere il mister salentino a sedersi sulla panchina del Manchester potrebbe arrivare l’offerta monstre per Chiesa, cosa risponderebbe la dirigenza della Juve?