Calciomercato Juventus

Sempre più vicina l’apertura del calciomercato che si appresta ad essere già infuocato tra le big di Serie A. La Juventus si appresta a fare qualche cambiamento in più tra i vari reparti per ritornare ad essere competitiva. Tra le ultime news di mercato in ottica bianconera che sono circolate in queste ore, c’è il nome di un campione mondiale che è stato accostato alla Juve e che potrebbe sbarcare a Torino, per giunta a parametro zero.

Calciomercato Juventus, obiettivo Georgino Wijnaldum

Georgino Wijnaldum, così come riferisce dalla “El Mundo Deportivo” non è più in trattativa con il Barcellona, quest’ultima si sarebbe addirittura arenata. Il bomber di origini olandesi, che si svincolerà a parametro zero tra qualche settimana dal Liverpool, rimane disponibile sul mercato. La Juventus che, sta seguendo assiduamente le vicende di Georgino, tenterà sicuramente l’approccio con l’olandese.

Il centrocampista classe ’90 piace molto ai bianconeri, i quali restano in corsa insieme ad altri club come PSG, Bayern Monaco, Chelsea e anche qualche rivale italiana. Non è la prima volta che la Juve ci prova con il giocatore del Liverpool, un suo arrivo alla Vecchia Signora è stato vociferato già lo scorso anno, ma adesso l’ipotesi bianconera per lui potrebbe tornare di moda. Wijnaldum rappresenterebbe un vero colpo per la Juve, non solo per la qualità tecnica che andrebbe ad apportare alla rosa bianconera e nel reparto centrale-offensivo, anche perché potrebbe arrivare gratis.