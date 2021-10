Calciomercato Juventus, occhio alla concorrenza su Rudiger

Leonardo starebbe accelerando i contatti con il difensore del Chelsea

Il nome di Antonio Rudiger è da tempo sui taccuini dei dirigenti della Juventus (come scrivevamo qui). Il difensore attualmente in forza al Chelsea, infatti, oltre alle sue qualità difensive è un prospetto appetibile perché è in scadenza di contratto e il rinnovo con i blues è tutt’altro che scontato. Secondo quanto riporta il sito Calciomercato.com, però, non c’è solo la Juventus a tentare il difensore centrale tedesco. Sarebbe di questi giorni un primo approccio della dirigenza del PSG, in particolare di Leonardo, con l’entourage del giocatore.

La concorrenza parigina potrebbe essere molto dura da affrontare se si pensa alla disponibilità economica (sia in termini di stipendio, sia di bonus per gli agenti) che i francesi possono mettere a disposizione. I bianconeri comunque continueranno a monitorare la situazione consci di avere altre alternative a disposizione per rinnovare il proprio pacchetto difensivo.