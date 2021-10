Calciomercato Juventus, ecco l’occasione a parametro zero per la difesa

Se Rudiger non dovesse rinnovare, la Juventus è in prima fila per prenderlo a parametro zero

La permanenza di Rudiger al Chelsea è in bilico

Sul mercato bisogna sempre tenere gli occhi aperti perché l’affare è sempre potenzialmente dietro l’angolo. Lo sa bene la dirigenza della Juventus che, nel tentativo di rinnovare la rosa tenendo un occhio al bilancio, si sta guardando attorno per trovare il nome giusto su cui puntare. Un reparto su cui bisognerà lavorare (possibilmente a costo contenuto) è la difesa con alcuni giocatori in bilico (ne avevamo già parlato qui).

Un colpo potenzialmente molto interessante potrebbe essere Antonio Rudiger che, secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, sarebbe in rotta con il Chelsea. In scadenza a fine anno, infatti, il centrale tedesco non ha ancora messo nero su bianco le firme per il rinnovo con la società blues che tentenna. Uno scenario perfetto dove la Juventus vorrebbe inserirsi per tentare il difensore campione d’Europa a trasferirsi a Torino. Rudiger tra l’altro è già stato in Italia con la Roma e dunque anche dal punto di vista dell’ambientamento alla serie A il suo sarebbe un innesto mirato.