Calciomercato Juventus, contatti con l’agente del centrocampista: i dettagli

Un nuovo innesto importante per mister Allegri?

La Juventus di Max Allegri, alla ricerca di un altro centrocampista per alzare il livello e continuare a puntare in alto, sembra sempre più interessata a ingaggiare Donny Van de Beek, centrocampista olandese classe 1997, attualmente in forza al Manchester United.

L’ex Ajax, da cui è stato prelevato dai Red Devils per una cifra che si aggira attorno ai 44 milioni (bonus compresi), non è mai piaciuto realmente a mister Ole Gunnar Solskjær: quest’anno molti credevano in una possibile rinascita dell’olandese, ma l’allenatore ha premuto per lasciarlo costantemente in panchina. Viste le condizioni, dunque, un suo addio non sarebbe affatto un’ipotesi utopica.

Juve – Van de Beek, le condizioni

Dopo alcuni contatti con l’agente Guido Albers, è chiaro che la trattativa può davvero andare in porto. Prima di tutto, tuttavia, bisognerebbe sacrificare un centrocampista già presente in rosa: dato l’alto stipendio che percepisce (ed essendo anche il più sacrificabile), la ricerca si conclude su Aaron Ramsey, arrivato dall’Arsenal a zero, ma a ben 7 milioni netti a stagione.

La trattativa, per far momentaneamente respirare le casse bianconere, dovrà inoltre poggiarsi su un prestito con diritto od obbligo di riscatto, a meno che non arrivi la liquidità necessaria a Torino dalla cessione di qualche pezzo presente in rosa.