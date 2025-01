Calciomercato Juventus, da Alberto Costa ad Araújo: il punto

La parabola della stagione dei bianconeri è sempre più discendente. Thiago Motta ha necessità di trovare delle risposte dal campo, ed eventualmente anche dal mercato. I bianconeri hanno l’obbligo di ripartire dalle due priorità: il difensore e l’attaccante. Tuttavia, c’è la fascia destra da sistemare. L’unico uomo a disposizione del tecnico, al momento, è Savona e non può bastare all’ingente sforzo dato da un calendario fittissimo che vedrà la Vecchia Signora affrontare una serie di big match, fondamentali per il prosieguo del campionato.

Juventus, Alberto Costa per la fascia destra

La Juventus è sempre più vicina alla chiusura dell’affare Alberto Costa. Al Vitória Guimarães, proprietario del cartellino del terzino destro, classe 2003, una cifra intorno ai 13 milioni, come riferito da Sky Sport. Giuntoli è pronto a mettere a segno il primo colpo, portando a Torino uno dei tasselli necessari per sbloccare le difficoltà. Attenzione alla concorrenza dello Sporting Lisbona, pronto ad un rilancio, come annunciato da Relevo.

Juventus, fronte Araújo: fascia da capitano e permanenza o prove d’addio?

Notizie poco confortanti, vuoi per la valenza simbolica del gesto, arrivano dalla Supercoppa di Spagna. Araújo, subentrato al 28′ per l’infortunio di Martinez, ha indossato la fascia da capitano dei blaugrana, vincitori del trofeo. Ciononostante, nella giornata di ieri, da SporMediaset sarebbe sopraggiunta l’indiscrezione per la ricerca di un accordo, su cifra e formula, tra le parti, per il calciatore del Barcellona. Da un capitano all’altro, resta irrisolta la questione Danilo, legato ancora contrattualmente alla Juventus, ma inutilizzabile, sempre più vicino alla rescissione e al Napoli.

Juventus, in attacco c’è la priorità Kolo Muani

Fronte attacco, il nome caldo resta quello di Kolo Muani, non convocato dal Paris Saint-Germain per la gara contro il Saint-Etienne. Tra i presenti alla lista di Luis Enrique manca anche il nome Škriniar, anch’egli accostato ai bianconeri. L’attaccante francese è sempre più vicino alla Juventus. Bisognerà comprendere le modalità di una eventuale operazione.