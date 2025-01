Juventus, c’è l’accordo con il Vitória Guimarães

Primo rinforzo in arrivo per Thiago Motta. Stando quanto riferisce Sky Sport, la Juventus sarebbe decisa a chiudere la trattativa per portare Alberto Costa, terzino di proprietà del Vitória Guimarães. L’operazione costerebbe tra 12 e 13 milioni di euro. La Vecchia Signora è pronta a battere la concorrenza della Roma e Sporting Lisbona e a rinforzare la fascia destra, su cui resta a disposizione dell’allenatore soltanto Savona.