Il Toro ferma la Juventus, Thiago Motta si conferma mister X (1-1)

Il derby della Mole finisce in parità

Solo un pareggio per la Juventus nel derby col Torino

Juventus, ancora un pareggio. Thiago Motta non riesce a strappare i tre punti nel derby della Mole, solo un pari tra bianconeri e granata. Yildiz illude i bianconeri, Vlasic spegne l’entusiasmo bianconero. Un pareggio che serve a poco, Juve da rivedere. Espulsi gli allenatori Thiago Motta e Vanoli per un accenno di rissa durante il derby.

TORINO-JUVENTUS 1-1 il tabellino

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6,5; Vojvoda 6, Maripan 6,5, Coco 6,5, Sosa 6 (46′ st Walukiewicz sv); Ricci 6,5, Linetty 6 (27′ st Tameze 6); Lazaro 5,5 (46′ st Njie sv), Vlasic 7, Karamoh 6,5 (17′ st Pedersen 5,5); Adams 5,5 (46′ st Sanabria sv). A disp.: Donnarumma, Paleari, Dembele, Masina, Ilic, Gineitis. All.: Vanoli 6.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 6 (26′ st Cambiaso 6), Gatti 6,5, Kalulu 6,5, McKennie 6; Koopmeiners 5,5, Thuram 6; Yildiz 7, Douglas Luiz 5, Mbangula 6,5 (32′ st Weah 6); Gonzalez 6. A disp.: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Fagioli, Adzic. All.: Motta 6.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 8′ Yildiz (J), 46′ Vlasic (T)

Ammoniti: Vojvoda, Coco, Linetty, Walukiewicz (T); Douglas Luiz (J)

Espulsi: all. Vanoli (T) e all. Motta (J) per comportamento scorretto