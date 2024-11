L’addio di Danilo ai bianconeri non è certamente una novità, già dallo scorso calciomercato la Juventus ha espresso l’intenzione di non rinnovare il contratto – in scadenza a giugno del 2025- al difensore brasiliano. Dopo questa scelta il classe ’91 è finito al centro di diverse voci di calciomercato ma probabilmente ci si aspetta un ritorno in Brasile già da gennaio, forse proprio al Vasco da Gama la cui dirigenza ha manifestato un interesse concreto per il giocatore.

Danilo – Vasco da Gama, la pista si fa sempre più calda

Secondo riportato da Tuttosport il club brasiliano si starebbe muovendo concretamente per assicurarsi il cartellino di Danilo per la prossima stagione. In realtà, il Vasco da Gama aveva provato ad avviare l’operazione già la scorsa estate ma senza successo, in quanto Danilo era considerato un pilastro da parte della dirigenza bianconera, ma con l’arrivo di Motta la situazione è ben diversa. Infatti, il nuovo allenatore ha concesso ben poco spazio al difensore che adesso sembra essere ai margini della rosa, anche a causa della sua età che non rientra nel progetto giovani avviato dalla Juventus.

Le dichiarazioni di Danilo

Dopo Brasile – Uruguay, terminata 1 – 1, Danilo si espresso ai microfoni della stampa carioca che aveva chiesto spiegazioni al difensore in merito a un suo eventuale trasferimento al Vasco da Gama. Ma il difensore non ha rilasciato ulteriore dettagli, affermando di non saperne nulla.