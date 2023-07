Calciomercato Juventus, deciso il nome per la fascia sinistra | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Juventus, necessario cedere

La Juventus si appresta a compiere un grande cambiamento: tanti i nomi in uscita e tutto parte dall’attacco. Secondo il Corriere dello Sport, Chiesa e Vlahovic sarebbero i due partenza. La società bianconera sarebbe disposta a liberarsi di entrambi solo in caso di offerta irrinunciabile. L’idea principale è quella di regalare, dopo il riscatto di Milik, un nuovo attacco a Max Allegri.

Calciomercato Juventus, i bianconeri puntato su Iling

Tuttavia, resta da sciogliere il nome sulla fascia sinistra, con tanti presentati nei giorni scorsi scorsi. D’altro canto, sembra che la Juventus voglia puntare su calciatori già presenti in rosa, mettendo in stand-by, per il momento, il mercato. Oltre a Kostic, il primo nome sul quale la società bianconera vuole puntare è quello di Iling-Junior. L’altro nome è quello di Alex Sandro, ma qualora dovesse arrivare un accordo sulla rescissione, si potrebbe cercare Carlos Augusto, attualmente in forza al Monza.