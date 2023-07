Calciomercato Juventus, due nomi in caso di cessione di Vlahovic | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Juventus, due nomi per il dopo-Vlahovic

L’arrivo di Giuntoli alla Juventus porta novità in chiave mercato. Il ds porta con sé diverse idee, e potrebbe utilizzare obiettivi di mercato riservati precedentemente per il Napoli. Si cominciano a valutare alcuni profili per l’attacco: in caso di cessione del serbo, Dusan Vlahovic, la società bianconera potrebbe virare su due nomi provenienti dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, l’atalantino obiettivo primario

Secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, le opzioni valutate sono: la priorità, Rasmus Hojlund, classe 2003, in forza all’Atalanta, e un secondo nome, Beto, dall’Udinese. Il danese dell’Atalanta, nella stagione appena terminata, ha collezionato 32 presenze in campionato, realizzando 9 reti. Il portoghese, invece, alla sua seconda stagione in Friuli, ha totalizzato 33 presenze con 10 reti.