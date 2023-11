Il mercato di gennaio dirà tanto in casa Juventus visto che i bianconeri per continuare a lottare per lo scudetto con l’Inter avranno bisogno di un grande nome a centrocampo considerate le assenze di Pogba e Fagioli. E proprio Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ha svelato due nomi che potrebbero sbarcare a Torino già a gennaio.

Calciomercato Juventus, tocca a Samardzic o De Paul

“Sicuramente è la priorità vista le defezioni è quella di puntellare il centrocampo, l’unica alternativa al momento è Nicolussi-Caviglia che però è giovane. Il preferito è Hojbjerg che però costa tanto e non è detto che il Tottenham lo lascerà partire.

Sicuramente Allegri vuole un interno e non un play, una mezzala come De Paul o Samardzic, giocatori che possano alternarsi con Miretti. Allegri è molto attento in questa fase a non rompere gli equilibri che hanno portato la Juventus ad essere oggi in corsa per vincere il titolo. Poi non avendo le coppe non c’è l’esigenza di fare chissà che turnover, lui vuole un centrocampista che sia una via di mezzo tra un top e un giocatore da costruire”. Questo quanto scritto da Tuttojuve.com