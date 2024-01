Calciomercato Juventus, duello con il Napoli per il centrocampista

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Juventus si sarebbe inserita a gamba tesa forza nella corsa per l’acquisizione di Samardzic. Mentre la trattativa per il trasferimento al Napoli non è ancora conclusa, i bianconeri premono per assicurarsi il centrocampista dell’Udinese a giugno.

Calciomercato Juventus, i bianconeri ci provano per Samardzic

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che non ci sia ancora l’accordo definitivo tra Udinese e Napoli, così come l’accordo completo con il giocatore, il cui entourage sta ancora valutando la proposta. L’interesse dei bianconeri è mirato al mercato estivo, poiché l’arrivo Tiago Djalo sembra essere sufficiente per la Juventus. In estate il centrocampista era vicino ad un trasferimento all’Inter, ma la trattativa saltò e il calciatore è rimasto a Udine, dove ha raccolto 17 presenze in campionato, mettendo a segno 2 goal e 2 assist.